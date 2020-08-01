Россиянам рассказали, как будут открываться страны СНГ 

Россия откроет границы с Казахстаном не раньше октября, а с другими странами СНГ ситуация остается непредсказуемой. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«В компании Air Astana не планируют возобновлять перелеты в Астану и Алматы раньше октября», — поделился Мальцев.

По его словам, открытие границ с другими странами СНГ предугадать невозможно.

По словам Мальцева, в начале лета эксперты строили прогнозы, согласно которым границы откроются 15 июля. Эти прогнозы не сбылись, и ситуация с открытием границ с бывшими республиками СССР остается непредсказуемой.

«Существует много факторов, от которых зависит открытие границ, и просчитать все мы не можем», — добавил Мальцев.

Эксперт отметил, что в России сохранятся высокий спрос на перелеты в Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Армению. Также пользуются спросом перелеты в Грузию.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщал, что в России принято решение о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. По его словам, рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, передает РТ. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что Россия открывает авиасообщение со Швейцарией. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин поделился с URA.RU мнением, согласно которому в ближайшее время Россия может открыть перелеты с Объединенными Арабскими Эмиратами и Тунисом.