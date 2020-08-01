Юрий Розум госпитализирован 

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Один из лучших пианистов России , народный артист Юрий Розум попал в больницу и перенёс сложную операцию из-за профессиональных проблем со спиной. Об этом сообщает телеграм-канал Mash

Музыканту провели фиксацию позвоночника, закрепив винтами специальные пластины.

Врачебная помощь понадобилась из-за специфики карьеры пианиста — профессионалы проводят за инструментом много времени, что негативно сказывается на позвонках. Так, известно, что Розум выходит на сцену более 300 раз в год.

Сейчас маэстро находится в больнице под наблюдением врачей.

Юрий Розум — пианист-виртуоз, народный артист России, лауреат международных конкурсов, академик РАЕН, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных и Московского государственного института музыки им. Шнитке.