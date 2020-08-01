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Юрий Розум госпитализирован 

Майк Габриелян 1 час назад
Юрий Розум госпитализирован
Фото: соцсети
Один из лучших пианистов России, народный артист Юрий Розум попал в больницу и перенёс сложную операцию из-за профессиональных проблем со спиной. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Музыканту провели фиксацию позвоночника, закрепив винтами специальные пластины.
Врачебная помощь понадобилась из-за специфики карьеры пианиста — профессионалы проводят за инструментом много времени, что негативно сказывается на позвонках. Так, известно, что Розум выходит на сцену более 300 раз в год.
Сейчас маэстро находится в больнице под наблюдением врачей.
Юрий Розум — пианист-виртуоз, народный артист России, лауреат международных конкурсов, академик РАЕН, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных и Московского государственного института музыки им. Шнитке.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в прошлом году состоялся гала-концерт пианиста Юрия Розума. Он был посвящён сразу трём юбилеям: 65-летию музыканта, 45-летию его творческой деятельности и 15-летию Международного благотворительного фонда Юрия Розума.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
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Общество , Юрий Розум
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