Россиян освободили от платы за вакцинацию от коронавируса

Министерство здравоохранения рассчитывает, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной для всех граждан, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.
«Планируем, что вакцинация будет покрываться из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой», — сказал министр.
Ранее Мурашко рассказал, что массовая вакцинация населения от COVID-19 начнется в октябре 2020 года, а в первую очередь вакцину получат врачи и учителя.
Ранее директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов сказал «Парламентской газете», что вакцина от коронавируса, разработанная при участии Минздрава, должна защищать от коронавируса на протяжении двух лет.