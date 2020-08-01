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Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил Мурашко 

Парламентская газета 1 час назад
Россиян освободили от платы за вакцинацию от коронавируса
Фото: АГН "Москва"
Министерство здравоохранения рассчитывает, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной для всех граждан, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

«Планируем, что вакцинация будет покрываться из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой», — сказал министр.

Ранее Мурашко рассказал, что массовая вакцинация населения от COVID-19 начнется в октябре 2020 года, а в первую очередь вакцину получат врачи и учителя.
Ранее директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов сказал «Парламентской газете», что вакцина от коронавируса, разработанная при участии Минздрава, должна защищать от коронавируса на протяжении двух лет.
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Общество , Вадим Тарасов , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Парламентская газета
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