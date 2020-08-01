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В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже 

Lenta.ru 41 минуту назад
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос». Об этом сообщает издание «Подъем».
По данным МВД, официальных заявлений в полицию не поступало, однако правоохранители зарегистрировали информацию и проверят ее в соответствии с законодательством.
В Крыму охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже
Ранее появилось видео, на котором запечатлено, как охранник в Крыму прогонял отдыхающих с пляжа плетью. По словам женщины, опубликовавшей кадры с казаком, мужчина потребовал покинуть место, принадлежащее санаторию, и угрожал нагайкой ей, ее мужу, матери и четырехлетнему сыну.
В июле отдыхающие в Сочи туристки устроили потасовку из-за зонта на пляже. Конфликт возник из-за того, что жители Сочи специально расставили зонты и лежаки на городских пляжах и заставляли приезжих платить за них, если они ложились рядом.
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Общество , Видео , Республика Крым
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