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«Это пятно он никогда не смоет». Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша 

РИА Новости 9 минут назад
«Это пятно он никогда не смоет»
Фото: РИА Новости
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова, комментируя решение Сергея Гармаша покинуть "Современник", заявила, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет и возглавляет его замечательный человек.
Накануне ведущий актер "Современника" Сергей Гармаш написал открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы". В письме актер сообщил, что обращался к московским властям, "делал это открыто, но услышан не был".

"Я очень переживаю, что это с Серёжей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет. Ничего ужасающего в театре нет, его возглавил замечательный человек Виктор Рыжаков. Он пришёл на сбор труппы, предложив нам на три сезона прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссерами. У него хорошие проекты. Мировой театр попал в страшный капкан в связи с этой пандемией, и наша судьба совершенно неизвестна. Ничего непонятно. Но у нас есть проекты на случай, если все-таки осенью можно будет пригласить зрителей. У Рыжакова интересные задумки, я бы, будь помоложе, ожила бы на них! И нам всем есть в них (задумках — ред.) место", — рассказала РИА Новости Ахеджакова.

По ее словам, Рыжаков — известный режиссер, которые является обладателем множества наград и которого знают все известные столичные артисты.

"Если бы были живы Игорь Кваша, Галина Волчек и Лилия Толмачева, если бы у нас работал Валера Фокин (худрук Александринского театра — ред.) — этого бы не случилось, никто бы не посмел развести такую атмосферу в театре, никто бы не посмел. Я бы хотела, чтобы Серёжа, которого я знаю почти 40 лет, чтоб он посмотрел на себя со стороны", — заключила она.

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Комментарии 3
Общество , Лилия Толмачева , Лия Ахеджакова , Игорь Кваша , Сергей Гармаш , Виктор Рыжаков , Галина Волчек , Правительство Москвы , РИА Новости
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