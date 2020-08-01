"Я очень переживаю, что это с Серёжей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет. Ничего ужасающего в театре нет, его возглавил замечательный человек Виктор Рыжаков. Он пришёл на сбор труппы, предложив нам на три сезона прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссерами. У него хорошие проекты. Мировой театр попал в страшный капкан в связи с этой пандемией, и наша судьба совершенно неизвестна. Ничего непонятно. Но у нас есть проекты на случай, если все-таки осенью можно будет пригласить зрителей. У Рыжакова интересные задумки, я бы, будь помоложе, ожила бы на них! И нам всем есть в них (задумках — ред.) место", — рассказала РИА Новости Ахеджакова.
"Если бы были живы Игорь Кваша, Галина Волчек и Лилия Толмачева, если бы у нас работал Валера Фокин (худрук Александринского театра — ред.) — этого бы не случилось, никто бы не посмел развести такую атмосферу в театре, никто бы не посмел. Я бы хотела, чтобы Серёжа, которого я знаю почти 40 лет, чтоб он посмотрел на себя со стороны", — заключила она.