Накануне Гармаш обнародовал открытое письмо, заявив, что покидает театр из-за политики нового руководства и «чудовищной ситуации внутри труппы».

В интервью РИА Новости Ахеджакова сказала, что «чудовищной ситуации» в театре нет, а на Гармаша из-за его действий ляжет несмываемое пятно.

«Я очень переживаю, что это с Серёжей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет. Ничего ужасающего в театре нет, его возглавил замечательный человек Виктор Рыжаков», — заявила актриса.

Она отметила, что новый режиссёр предложил хороший план на три сезона, поскольку мировой театр «попал в страшный капкан в связи с этой пандемией», и судьба актеров туманна.

«У Рыжакова интересные задумки, я бы, будь помоложе, ожила бы на них! И нам всем есть в них место», — сказала Ахеджакова.

Она назвала Рыжакова «известным режиссёром» и попеняла Гармашу, предложив ему взглянуть на себя со стороны:

«Если бы были живы Игорь Кваша, Галина Волчек и Лилия Толмачева, если бы у нас работал Валера Фокин, этого бы не случилось, никто бы не посмел развести такую атмосферу в театре, никто бы не посмел».

Ранее «Рамблер» сообщал, что Гармаш обвинил нового режиссёра Рыжакова в тоталитаризме и заявил, что уходит из театра из-за «чудовищной ситуации», сложившейся после смерти худрука Галины Волчек.