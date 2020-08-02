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В Минздраве предупредили об опасности самолечения коронавируса 

News.ru и ещё 26 13 минут назад
Самолечение коронавируса признали опасным
Фото: ТАСС
Медики назначают пациентам с коронавирусом препараты-антикоагулянты, которые препятствуют опасному повышению свертываемости крови и снижают риск тромбообразования. Однако без назначения врача их лучше не принимать, заявил главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов.

Эти препараты действительно уменьшают выраженность проявлений ковида, однако в то же время повышают риск кровотечений, — цитирует врача KP.RU.

Бойцов отметил, что важным является правильно рассчитать риск с учётом возраста, функции почек, уровня артериального давления пациента, а сделать это может только специалист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), XXI век станет столетием аллергии. Уже сейчас это наиболее распространённое заболевание на планете. При этом в России отмечается рост продаж антигистаминных препаратов. Многие потребители покупают лекарства без назначения врача. NEWS.ru спросил у экспертов и медиков, к чему может привести самолечение.
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Комментарии
Общество , Другое , Сергей Бойцов , Минздрав РФ , ВОЗ , РАН , Комсомольская правда
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