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Россия возобновляет международное авиасообщение со Швейцарией с 15 августа 

ТАСС 8 минут назад
Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа 2020 года. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва. Рейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю", — сообщили в штабе.

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Общество , Видео , Татьяна Голикова , Москва , Швейцария
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