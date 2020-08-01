Ректор ГИТИС Григорий Заславский в своем Facebook опубликовал полный текст письма народного артиста России Сергея Гармаша об уходе из театра "Современник".

В своем обращении Гармаш пояснил, что кто-то редко берет на себя ответственность выступить в одиночку, вспомнив слова доктора Штокмана о том, что самый сильный человек — самый одинокий. Он отметил, что "прожил в театре" счастливые 36 лет своей жизни" и ему тяжело и больно его покидать. Актер пояснил, что пытался изменить вектор развития театра и пытался "достучаться до властей в разных кабинетах".

"Считал это своим долгом по отношению к нашему общему делу, к памяти ГБ (Галины Волчек, — Прим. ред.), к тому, к чему она нас призывала, говоря "не позвольте сделать из театра модное место". Делал это открыто, но услышан не был", — пишет артист.

Назначение Виктора Рыжакова на место художественного руководителя "Современника", по мнению Гармаша, стало катастрофичным для будущего театра. Он отметил, что это решение было принято "подковерно" — когда была жива Галина Волчек. Гармаш также опроверг слухи о том, что он претендовал на роль художественного руководителя театра.

"Говорю вам ответственно: это не так. Я видел будущее "Современника" в коллегии, как это было в течение 2 лет после ухода Ефремова. Эта коллегия за 3-5 лет точно нашла бы того, кто мог возглавить этот театр. И, по моему мнению, это должен быть молодой режиссер, 40-летний человек. Но случилось то, что случилось", — отмечается в письме.

Новый художественный руководитель, по словам Гармаша, согласился с "этим варварским назначением". При этом, он подчеркнул, что кабинет Галины Волчек был мгновенно разрушен, а выпущенные диалоги, посвященные юбилею Победы в Великой отечественной в войне, Гармаш назвал кощунством и провокацией.

"Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос и моя память. Это является святым и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался "Современник", с "Вечно живых"", — отметил Гармаш.

Кроме того, молодых артистов к этому подтолкнул художественный руководитель театра, а затем он отредактировал снятый материал и обнародовал его от имени "Современника". Когда, как пояснил Гармаш, часть артистов возмутилась, им "просто закрыли рот, апеллируя к каким-то мнениям". Кроме того, актер подчеркнул, что ситуация внутри труппы чудовищная: скейчас существует раскол, которого, как пояснил артист, никогда не было.

"И как выходить вместе на сцену и играть спектакль, представить сложно. И за этот раскол личную ответственность, с моей точки зрения, несёт худрук", — считает актер.

Волчек, напомнил Гармаш, пользовалась безусловным авторитетом в театре: она не игнорировала мнение других. Сейчас, как считает актер, "тоталитаризм" сменил авторитет.

"Мнения могут быть разными, но правильное одно — мое. И это декларирует человек, еще ничего не сделавший в театр. Вернее, сделавший уже очень многое для его развала и уничтожения", — считает актер. Кроме того, по его мнению, сейчас идет расправа над профессионалами, которые отдали десятки лет своей жизни театру "Современник". Кроме того, он считает, что в будущем снимут успешные спектакли, а артисты, играющие в них, лишатся заработка.

"Я не буду продолжать перечислять всю череду чудовищных и безнравственных с моей точки зрения поступков. Для себя я принял решение, что дальше принимать в этом участие не могу", — пишет Гармаш , отметив, что выходить на сцену и играть как ни в чем не бывало он не может.

"Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу", — заявил он.

Он подчеркнул, что доиграет сентябрьские спектакли. Кроме того, артист поблагодарил зрителей за тепло и понимание.

Сергей Гармаш служил в театре "Современник" с 1984 года. Художественным руководителем являлась Галина Волчек. После ее смерти в декабре 2019 года это место занял Виктор Рыжаков.