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Названа возможная дата полного открытия границ РФ 

Ura.Ru 24 минуты назад
Названа дата полного открытия границ Россией
Фото: Reuters
Россия может открыть границы с другими странами с 11 августа. Об этом журналистам рассказали источники в авиаотрасли.

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», — пишет ТАСС.

Отмечается, что эта идея обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, однако окончательное решение пока не принято.
Ранее сообщалось, что Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. По данным Росавиации, первый регулярный рейс выполнит «Аэрофлот» по маршруту Москва-Стамбул. В конце марта Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением COVID-19, пишет RT. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.
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Общество , Татьяна Голикова , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС
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