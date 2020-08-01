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Соловьев резко ответил Польше на обвинение России в гибели Качиньского 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 26 минут назад
«Если РФ взорвала лидера страны НАТО, — это война»
Фото: РИА Новости
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметив, что Россия не имеет отношения к этому инциденту.
Соловьев заявил, что Москва физически не смогла бы подложить бомбу, так как самолет вылетел из Варшавы и не приземлялся в российских аэропортах, передает Ura.ru.

«Если предположить, что Россия взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны НАТО — это война», — пояснил он.

Телеведущий отметил, что подобные заявления следует подтверждать конкретными доказательствами, они должны опираться на результаты экспертиз и анализов. Также, по его мнению, следует задуматься над введением профессии «политолога-психотерапевта».

«Он занимался бы анализом душевного состояния людей в моменты их заявлений», — заключил Соловьев.

Напомним, в Польше комиссия по повторному расследованию крушения Ту-154 президента страны Леха Качиньского заявила, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет «заложили во время ремонта в России».
Глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что самолет президента Польши упал и врылся в землю в месте, где во времена Великой Отечественной войны шли серьезные бои, поэтому на его обломках могли оказаться следы тротила.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что повторное расследование крушения Ту-154 президента Польши Леха Качиньского превратилось в бесконечный фантазийный процесс.
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Комментарии 7
Общество , Роман Гусаров , Мария Захарова , Владимир Соловьев , МИД , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , РИА Ura.ru , Варшава , Москва , Польша
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