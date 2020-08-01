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Открытие границ и повышение цен на газ. Что изменится в жизни россиян с 1 августа 

Ura.Ru 49 минут назад
Жизнь россиян изменится с 1 августа
Фото: ТАСС
С начала августа в России начинает действовать ряд новых законов и изменений. В частности, в стране поднимутся цены на газ и изменятся требования по строительству.
С 1 августа Россия начинает восстанавливать международное авиасообщение. Открываются границыс Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
В августе трем категориям пенсионеров увеличат выплаты. Индексации коснутся работающих пенсионеров — для них максимальная прибавка составит 279 рублей. Получателям накопительных пенсий выплаты повысят на 9,13%, а участникам программы софинансирования пенсионных накоплений — на 7,99%.
С 1 августа в России повысится стоимость природного газа на 3%. Предполагалось, что цены будут увеличены еще в июле, однако ФАС предложила отложить индексацию из-за осложнившейся экономической ситуации.
Также с начала августа в РФ сократится число строительных ГОСТов. Появится новый перечень стандартов для безопасного строительства. Новый документ будет меньше предыдущего — общее число требований снизится на 30%. При этом к объектам, которые начали строить до вступления в силу изменений, будут применяться прежние требования.
Позднее, с 24 августа, будет расширен тарифный коридор ОСАГО. Минимальная и максимальная стоимость полиса для физлиц изменится на 10%, для компаний — на 20%, для такси — на 30%. Предполагается, что изменения позволят более гибко устанавливать цены для водителей с разным уровнем риска.
В последний месяц лета будут сохранены выплаты врачам, работающим с коронавирусными больными, напоминает RNS. Кроме того, граждане, оставшиеся без дохода, получат по три тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка.
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Общество , Политика , ФАС
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