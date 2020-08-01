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В кафе нельзя будет курить кальян 

Российская Газета 44 минуты назад
В кафе запретили кальяны
Фото: iStock
В общественных местах, в том числе и в заведениях общепита, нельзя будет курить кальяны, электронные сигареты, вейпы и другую никотиносодержащую продукцию. Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции". Об этом сообщается на сайте Кремля.
На всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространены запретительные меры, которые действуют в рамках антитабачного закона.

"Данный закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите", — пояснил первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, для сохранения своей деятельности после вступления закона в силу кальянные не должны будут предоставлять услуги питания.
Также глава государства подписал закон "О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
Запрещается продажа несовершеннолетним табачной или никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления, а также кальянов. Документ запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. В том числе так называемых конфет с никотином.
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Комментарии
Общество , Валерий Рязанский , Владимир Путин , Совет Федерации
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