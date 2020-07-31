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Соловьев ответил Польше на обвинение России в гибели Качиньского. «Это война» 

Ura.Ru 20 минут назад
«Это война»
Фото: Ura.Ru
Если бы в России действительно подложили бомбу в самолет президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, это бы привело к войне. Так в беседе с URA.RU телеведущий Владимир Соловьев оценил новые обвинения Польши о том, что Россия причастна к гибели политика.

«Это трагический вопрос, к которому не имеет отношения Россия. Ведь если предположить, что Россия взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны НАТО — это война. Ну, по логике», — считает Соловьев. Он добавил, что Польша уже не первый раз обвиняет Россию в авиакатастрофе под Смоленском.

Он также обратил внимание, что Россия физически не смогла бы подложить бомбу, поскольку самолет вылетел из Варшавы и не приземлялся в российских аэропортах. По словам Соловьева, в тот день была нелетная погода, а самолет президента Польши тяжело заходил на посадку на аэродром Смоленск-Северный.
Телеведущий добавил, что такие серьезные заявления, как покушение на президента, должны подтверждаться результатами экспертиз, анализами и прочими доказательствами. По его словам, во избежание подобных заявлений необходимо ввести новую профессию — политолога-психотерапевта. «Он занимался бы анализом душевного состояния людей в моменты их заявлений», — считает телеведущий.
31 июля Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Ту-154 в 2010 году, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Тогда погибли 96 членов польской делегации, напоминает RT. В документе утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв. А тротил был заложен в самолет в России во время ремонта. Военный журналист Борис Рожин в беседе с Nation News вспомнил, что Польша каждый год озвучивает новые версии трагедии, в которых виновата Россия. Собеседник видит в этом антироссийскую политику.
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Комментарии 43
Общество , Владимир Соловьев , Лех Качиньский , Борис Рожин , НАТО , Польша , Смоленск
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