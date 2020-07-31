Названы три типа людей, которых сократят в кризис

HR-консультант Алена Владимирская назвала три типа людей, которых будут сокращать в кризис.

Первый тип, это люди, которые не показали своей эффективности, второй — у тех, кто не имеет диджитал-навыки, умеет настраивать рабочие программы. Третий тип это те, кого брали на развитие, новые направления. По ее словам, будут оставлять только тех, кто реально приносит деньги.

— Любая структурная безработица, если мы не говорим про время карантина, когда весь туризм встал или салоны красоты, не возникает в день. Отрасль умирает годами. И если человек видит, что спрос меньше, интерес меньше, вы говорите, что это не ваша проблема, потом она дойдет до вас, — сообщила хантер.

Владимирская привела в пример работу кассиров, которых уже стало меньше. Их заменяют роботы. Интервью опубликовано на YouTube-канале Надежды Стрелец.