Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт назвала три типа людей, которых первыми сократят в кризис 

Вечерняя Москва 1 час назад
Названы три типа людей, которых сократят в кризис
Фото: Вечерняя Москва
HR-консультант Алена Владимирская назвала три типа людей, которых будут сокращать в кризис.
Первый тип, это люди, которые не показали своей эффективности, второй — у тех, кто не имеет диджитал-навыки, умеет настраивать рабочие программы. Третий тип это те, кого брали на развитие, новые направления. По ее словам, будут оставлять только тех, кто реально приносит деньги.

— Любая структурная безработица, если мы не говорим про время карантина, когда весь туризм встал или салоны красоты, не возникает в день. Отрасль умирает годами. И если человек видит, что спрос меньше, интерес меньше, вы говорите, что это не ваша проблема, потом она дойдет до вас, — сообщила хантер.

Владимирская привела в пример работу кассиров, которых уже стало меньше. Их заменяют роботы. Интервью опубликовано на YouTube-канале Надежды Стрелец.

— Ну посмотри, тебя заменяют! Автоматизация растет медленно, это нормальный срок, чтобы себя прокачать и изменить жизнь. В первую очередь будут сокращать? У нас есть отрасли, которые попали в беду: непродуктовый ритейл, рынок люкса, кафе и рестораны, не онлайновые развлечения. Из-за этого кризиса у нас впервые произойдет принципиально другое сокращение людей, — объяснила Владимирская.

Вечерняя Москва: последние новости
СМИ: Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали в Москве СМИ: Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали в Москве Известный писатель скончался в Москве Известный писатель скончался в Москве Почти 90 российских военных выздоровели за сутки от коронавируса Почти 90 российских военных выздоровели за сутки от коронавируса
Комментарии
Общество , Алена Владимирская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
Особый иммунитет: Названы россияне, устойчивые к COVID-19
Особый иммунитет: Названы россияне, устойчивые к COVID-19
Мать-сообщница и стирка органов: что сделали с телом репера
Мать-сообщница и стирка органов: что сделали с телом репера
Пока вы спали: Китай и Россия нашли замену доллару
Пока вы спали: Китай и Россия нашли замену доллару
Видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение