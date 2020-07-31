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Владимир Путин приравнял вейпы и кальяны к сигаретам 

Национальная Служба Новостей и ещё 3 1 час назад
В России приравняли вейпы и кальяны к сигаретам
Фото: Национальная Служба Новостей
Владимир Путин подписал закон, который распространяет антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы, на вейпы, кальяны и снюсы. Документ публикует портал правовой информации.
Кроме того, законодательно теперь будет прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. Также в правах и обязанностях россиян будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ.
Напомним, ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Допарились: вейпы и кальяны под законом». Госдума в третьем чтении приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах, введя соответствующие административные наказания. Теперь вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса в фильмах и театральных представлениях будет наказываться серьезными штрафами.
Член комитета ГД РФ по охране здоровья, Заслуженный врач Российской Федерации Николай Герасименко заявил, что новый закон позволит более жестко регулировать продажу несовершеннолетним.
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Комментарии
Общество , Другое , Николай Герасименко , Владимир Путин , Госдума , Национальная Служба Новостей
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