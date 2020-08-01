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Дочь владельца «Дикси» попала в наркологическую клинику 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Дочь владельца «Дикси» попала в наркоклинику
Фото: Instagram
Девушка прошла реабилитацию из-за проблем с запрещёнными веществами.
Об этом 17-летняя дочь олигарха Игоря Кесаева сама сообщила в соцсетях.

Короче, ребят, кто спрашивал, где я? Я в данный момент в клинике нахожусь. В наркологичке. О том, как я попала в наркологичку: у меня были некоторые проблемы с наркотическими веществами, меня просто туда отвезли, чтобы я поправила свое здоровье, но сейчас всё хорошо, я отдыхаю в Турции, так что всех люблю. Я счастлива, — написала на своей странице наследница богача.

К слову, пишет «Экспресс газета», дочь Кесаева не раз становилась героиней публикаций в СМИ из-за мимолётных романов и шумных вечеринок. В этом году девушка окончила элитную школу на Рублёвке, но отгулять выпускной ей так и не удалось, из-за реабилитации.
Ранее NEWS.ru сообщал, что одна из самых масштабных сделок на рынке отечественного продовольственного ретейла стала свершившимся фактом. Бенефициары сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое» договорились о слиянии в одну компанию.
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Комментарии
Общество , Игорь Кесаев , Дикси
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