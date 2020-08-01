Дочь владельца «Дикси» попала в наркоклинику

Короче, ребят, кто спрашивал, где я? Я в данный момент в клинике нахожусь. В наркологичке. О том, как я попала в наркологичку: у меня были некоторые проблемы с наркотическими веществами, меня просто туда отвезли, чтобы я поправила свое здоровье, но сейчас всё хорошо, я отдыхаю в Турции, так что всех люблю. Я счастлива, — написала на своей странице наследница богача.