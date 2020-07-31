СК начал извлекать останки убитых фашистами сталинградцев

Следователи установили место массового захоронения убитых мирных жителей Сталинградской (ныне Волгоградской) области и уже извлекли останки 13 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

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По данным ведомства, в рамках уголовного дела были найдены и опрошены прямые очевидцы событий, произошедших в 1942-1943 годах.

«93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района рассказала следователям, как будучи подростком жила на оккупированной территории, как своими глазами видела курсировавший по улицам немецкий грузовой автомобиль, куда фашисты насильно сажали лиц еврейской национальности ( ).

Позднее тела расстрелянных женщин, стариков и детей местные жители обнаружили буквально в километре от соседнего села», - отмечается в сообщении.

В СКР рассказали, что следственная группа нашла место массового убийства и уже извлекла останки 13 погибших, в том числе детей и младенцев.

«Даже визуальный их осмотр не оставляет у экспертов никаких сомнений в том, что смерть этих граждан носит криминальный характер. ( ) Следственное действие на окраине села Водино будет завершено, когда поднимут 43 беженца, в том числе 19 детей, сведения о которых содержатся в акте комиссии от 1942 года», - пояснили в следкоме.