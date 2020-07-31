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Тяжелая болезнь забрала жизнь известной украинской актрисы 

Украина.ру и ещё 2 58 минут назад
Умерла Оксана Воронина
Фото: kino-teatr.ru
Скончалась украинская актриса Оксана Воронина. В Театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве она проработала почти 20 лет. Об этом 31 июля сообщается на странице театра в Facebook

«Остановилось такое доброе и ранимое сердце актрисы Оксаны Викторовны Ворониной. Она была не просто олицетворением красоты, но и умела её замечать и создавать. Королева и героиня на сцене до последнего вздоха героически держалась в жизни… Тяжелая болезнь не позволила ей отпраздновать сценический юбилей», — говорится в сообщении.

Воронина играла в спектаклях «В плену страстей (Каменный властелин)», «Дон Кихот. 1938 год», «Новогодние сюрпризы», «Ревизор», «Маскарад», «Странная миссис Сэвидж» и многих других.
Также она запомнилась по ролям в кино и сериалах «В воскресенье утром зелье копала», «Крепостная», «Плохой хороший коп», «Только не отпускай меня», «Владыка Андрей».
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Общество , Украина , Дон Кихот , Оксана Воронина , Киев
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