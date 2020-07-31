Умерла Оксана Воронина

«Остановилось такое доброе и ранимое сердце актрисы Оксаны Викторовны Ворониной. Она была не просто олицетворением красоты, но и умела её замечать и создавать. Королева и героиня на сцене до последнего вздоха героически держалась в жизни… Тяжелая болезнь не позволила ей отпраздновать сценический юбилей», — говорится в сообщении.