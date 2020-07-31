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Ротавирус: как не остаться без отдыха в Крыму 

Мария Иванова 1 час назад
Ротавирус: как не остаться без отдыха в Крыму
Фото: ТАСС
«Крымская газета» рассказала, что делать туристам, которые столкнулись с одной из главных проблем летнего отпуска — «кишечной» инфекцией. Заражаются ею чаще дети, но угроза есть и для взрослых.
Издание отмечает, что ротавирусная инфекция очень живучая — заразиться можно, в том числе, во время купания в бассейне или пресном водоеме.

«А уж если температура морской воды довольно высока, как сейчас, в этом «бульоне» кишечный грипп тоже чувствует себя неплохо», — подчеркнула газета.

Ротавирус очень заразен, инфицированный человек может легко передать его множеству окружающих, поэтому в детских коллективах часто происходят вспышки.
Сопровождается инфекция рвотой (до 30 раз в сутки), непрекращающейся диареей и болями в животе.
Фармацевт Елена Никонова рассказала, что помочь больному можно, борясь с обезвоживанием и нормализуя пищеварение. В случае высокой температуры можно дать жаропонижающие (детям — свечи) и энтеросорбенты, которые выведут токсины из кишечника.

«Главное лечение — обильное питье и прием препаратов, которые восполняют потерю нужных организму веществ, типа «Регидрона». Если его нет под рукой, сойдет и самостоятельно приготовленное питье — глюкозо-солевой раствор», — отметила Никонова.

Для приготовления раствора понадобится растворить половину чайной ложки кухонной соли и столько же соды в литре воды, а затем добавить туда четыре столовые ложки сахара и перемешать. Принимать раствор следует часто и небольшими порциями, также можно выпит отвар ромашки аптечной.
Лучшей защитой детей от ротавируса врачи назвали вакцинацию: грудным детям вакцину закапают в рот.
Как сообщал «Рамблер», вспышку «кишечной» инфекции ранее зафиксировали в Севастополе. Городская больница в Инкермане оказалась переполнена такими пациентами, власти планируют выделить для госпитализации инфекционную больницу Севастополя.
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Общество , Республика Крым
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