Названы главные ошибки туристов в Крыму 

Автор «Московского комсомольца» Светлана Цикулина рассказала о главных ошибках, которые неопытные туристы совершают в Крыму . Один из самых распространенных промахов — хранить наличные или гаджеты в машине.

Неназванная жительница Судакского района рассказала «МК», что в Крыму давно орудуют банды, вскрывающие автомобили.

«Я своих отдыхающих предупреждала, что хранить деньги дома безопаснее, но они меня не послушались, не понимаю, нас что ли боялись», — отметила она.

По словам женщины, ее постояльцы каждый день ездили на пляж на авто, оставляли машину на стоянке и отправлялись к морю. В один из дней их автомобиль вскрыли и украли из него около 80 тысяч рублей.

Вторая ошибка — «джиппинг» на неподходящей для этого машине. «Джиппинг» — это экскурсии на уазиках в горы. На обычной легковушке проехать там невозможно, но туристы все равно пытаются: застрявших путешественников можно часть увидеть на горной дороге к маяку на мысе Меганом.

«Пара лет 35 решила покорить гору на своем Пежо. В результате на полдороге они застряли, сев брюхом на камни. Выехать оттуда на такой машине разве что смотритель маяка бы смог, который знает там каждый камень. Обычные люди просто машину убьют, хорошо, если себя не покалечат, там обрывы кругом», — рассказал экскурсовод Андрей.

Третья ошибка — купание вопреки ротавирусу. Некоторые туристы, приехав в Крым на десять дней, неделю могут провести в обнимку с унитазом.

«МК» отмечает, что с таком проблемой столкнулись отдыхающие в Коктебеле: они проигнорировали предупреждения, что купаться там сейчас не рекомендуется.

Как сообщал «Рамблер», ранее «МК» рассказал, что после начала туристического сезона в Крыму местный бизнес резко поднял цены, причем качество товаров и услуг часто отличалось от заявленного.

Стоимость горячей кукурузы у пляжных торговцев с 25 июня подскочила с 50 до 75-100 рублей за штуку, пирожки и хачапури выросли в цене с 80 до 150 рублей, а маленький стаканчик крошечных креветок начали продавать по 250 рублей. В местных кафе и ресторанах цены в июле выросли на 20-30 процентов.