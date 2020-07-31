Рэпер Александр «Энди Картрайт» Юшко мог умереть в результате сердечного приступа. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш" на Мойке».

Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что жена 30-летнего Юшко Марина Кохал нашла его мертвым в их квартире в Санкт-Петербурге, сочла, что он скончался в результате передозировки запрещенных веществ, расчленила его труп, чтобы не омрачать его память, и рассказала об этом знакомому адвокату.

Тот сообщил об этом в правоохранительные органы . Те задержали Кохал. В тот же день управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство» и сообщило о намерении дать правовую оценку действиям расчленительницы после установления обстоятельств и причин смерти Юшко.

«Причиной смерти рэпера мог быть сердечный приступ», — сообщил сегодня «Мэш" на Мойке».

Телеграм-канал сослался на слова адвоката Ирины Скурту, которая рассказала, что Кохал сообщила ей, что у ее мужа были проблемы с сердцем, запрещенные вещества он начал употреблять из-за депрессии, возникшей на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также что она считает, но не уверена, что тот умер в результате передозировки.