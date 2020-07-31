В России выявлено 5 482 новых случая коронавируса 

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 482, до 839 981 человека в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 509 человек, за день до этого — 5 475, еще днем ранее — 5 395.

В 25,5 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 8 755 россиян выписались после выздоровления, 161 пациент с коронавирусом умер. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 638 410 пациентов, 13 963 человека скончались.

За ними следуют: Омская область (125), Челябинская область (117), Ставропольский край (114), Ямало-Ненецкий АО (112), Хабаровский край (112), Алтайский край (111), Оренбургская область (106), Новосибирская область (105), Приморский край (104), Ульяновская область (100).

Менее 100 новых случаев: Саратовская область (98), Краснодарский край (96), Волгоградская область (90), Тюменская область (89), Воронежская область (88), Кемеровская область (74), Пермский край (70), Архангельская область (69), Кировская область (66), Сахалинская область (61), Якутия (60), Томская область (59), Пензенская область (47), Коми (44), Дагестан (43), Самарская область (43), Белгородская область (42), Псковская область (42), Чувашия (40).

Менее 40: Ленинградская область (39), Ярославская область (38), Курганская область (35), Бурятия (35), Башкирия (34), Адыгея (33), Мордовия (33), Татарстан (33), Калмыкия (32), Костромская область (31), Орловская область (31), Тамбовская область (31), Астраханская область (31), Брянская область (30), Тверская область (30), Тульская область (30), Карелия (30).

Менее 30: Рязанская область (29), Тыва (29), Вологодская область (28), Амурская область (28), Курская область (26), Камчатский край (26), Ивановская область (25), Калужская область (25), Владимирская область (23), Смоленская область (23), Ингушетия (23), Республика Алтай (22), Калининградская область (21).

Менее 20: Удмуртия (19), Магаданская область (19), Марий Эл (18), Хакасия (18), Новгородская область (17), Кабардино-Балкария (15), Липецкая область (14), Чечня (14), Северная Осетия (13), Крым (13), Забайкальский край (11), Карачаево-Черкессия (9), Еврейская АО (2), Ненецкий АО (1), Севастополь (1).

Как сообщал «Рамблер», к 31 июля в России провели более 28,1 миллиона тестов на коронавирус, 303 тысячи из них — за последние сутки.