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Экземпляр Конституции РФ могут начать вручать вместе с первым паспортом 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Конституцию РФ будут вручать вместе с первым паспортом
Фото: РИА Новости
Экземпляр Конституции РФ могут начать вручать гражданам России вместе с первым паспортом. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ", — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства 3 июля с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон.

Доклад по данному вопросу президент РФ ожидает до 1 октября.
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Общество , Владимир Путин , Правительство РФ
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