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В РПЦ увидели связь между суррогатным материнством и ростом преступности 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
В РПЦ высказались о суррогатном материнстве
Фото: РИА Новости
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что распространение практики суррогатного материнства приведет к росту числа преступлений, передает РИА "Новости".

"Чем шире будет развиваться в России практика суррогатного материнства, тем чаще мы будем встречаться с подобными случаями, убеждающими нас в ее моральной недопустимости", — сказал Легойда.

Он отметил, что предоставление услуг суррогатного материнства может приводить к тому, что младенцев будут продавать однополым парам. Легойда назвал существующую практику циничной.
Ранее в РПЦ предложили законодательно запретить суррогатное материнство в РФ.
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Общество , Владимир Легойда , РПЦ , РИА Новости
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