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Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео 

Алевтина Жаркова 55 минут назад
Блогер Екатерина Диденко разместила в Сети новое видео, в котором она учит всех, как правильно пить коктейли с сухим льдом. Девушка, чей муж погиб на вечеринке в честь ее дня рождения в заполненном твердым диоксидом углерода бассейне, подробно рассказала, как употреблять напитки, в которые его добавляют.
По ее мнению, кусочек этого вещества может вызвать ожог пищевода. Поэтому перед употреблением необходимо дождаться полного растворения сухого льда в емкости. При этом Диденко не преминула упрекнуть продавцов коктейлей в том, что они не предупреждают об их опасности для организма человека.
Общество , Видео
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