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Жена Энди Картрайта объяснила свой поступок 

Артём Кульша 13 минут назад
Жена Энди Картрайта объяснила расчленение мужа
Фото: соцсети
Жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал расчленила его тело, чтобы не омрачать его память. Об этом, как сообщает телеграм-канал «База», она заявила сама.
Энди Картрайт, как сообщал «Рамблер», — творческий псевдоним 30-летнего жителя Санкт-Петербурга Александра Юшко. Сегодня «База» сообщила, что некоторое время назад его супруга рассказала знакомому адвокату, что тот умер в результате передозировки запрещенных веществ.
Юрист сообщил об этом в правоохранительные органы. Их сотрудники прибыли в квартиру Юшко и Кохал и обнаружили тело рэпера расчлененным и помещенным в пять пакетов, которые его жена хранила в холодильнике. Полиция инициировала проведение проверки по данному факту и задержала Кохал по меньшей до ее окончания.
Теперь «База» сообщила, что Кохал рассказала полицейским, что 25 июля обнаружила мужа мертвым, а рядом с ним — шприц. Она решила расчленить его тело, чтобы общественность не сочла Юшко зависимым от запрещенных веществ, а адвокату позвонила, потому что отделять части тела друг от друга оказалось сложнее, чем она думала, и ей понадобились советы.
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Общество , Шоу-бизнес , Александр Юшко , МВД
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