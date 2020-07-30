Жена Энди Картрайта объяснила расчленение мужа

Жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал расчленила его тело, чтобы не омрачать его память. Об этом, как сообщает телеграм-канал «База», она заявила сама.

Энди Картрайт, как сообщал «Рамблер», — творческий псевдоним 30-летнего жителя Санкт-Петербурга Александра Юшко . Сегодня «База» сообщила, что некоторое время назад его супруга рассказала знакомому адвокату, что тот умер в результате передозировки запрещенных веществ.

Юрист сообщил об этом в правоохранительные органы . Их сотрудники прибыли в квартиру Юшко и Кохал и обнаружили тело рэпера расчлененным и помещенным в пять пакетов, которые его жена хранила в холодильнике. Полиция инициировала проведение проверки по данному факту и задержала Кохал по меньшей до ее окончания.

Теперь «База» сообщила, что Кохал рассказала полицейским, что 25 июля обнаружила мужа мертвым, а рядом с ним — шприц. Она решила расчленить его тело, чтобы общественность не сочла Юшко зависимым от запрещенных веществ, а адвокату позвонила, потому что отделять части тела друг от друга оказалось сложнее, чем она думала, и ей понадобились советы.