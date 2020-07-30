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Россиянам пообещали скорое открытие границ 

Мария Иванова 39 минут назад
Россиянам пообещали скорое открытие границ
Фото: ТАСС
Замглавы Департамента информации МИД России Денис Микерин рассказал, что власти планируют расширить список стран, с которыми Россия откроет границы на взаимных условиях. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Я думаю, что в течение дней или недель можно ожидать выход на более широкий список», — заявил Микерин.

Он подчеркнул, что вопрос открытия границ решается «на соответствующем уровне» в правительстве. По словам дипломата, Россия обсуждает не только возобновление полетов, но и железнодорожного сообщения.
Как писал «Рамблер», Россия возобновит международное сообщение с 1 августа. Первые самолеты отправятся в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию (с 1 августа рейсы будут отправляться в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталию, Бодрум и Даламан).
В Ассоциации туроператоров России рассказали, что следом авиасообщение могут возобновить с Мальтой и Хорватией.
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Общество , Денис Микерин , Ассоциация туроператоров России , МИД , Комсомольская правда
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