Друг раскрыл истинную причину смерти Числова

Эркенов много снимал Числова в своих фильмах и решил поставить точку в многочисленных версиях ухода актёра из жизни. Числов умер в прошлом году в возрасте 54 лет, предполагалось, что причина его смерти — алкоголь или пневмония, пишет «Собеседник».

Эркенов также рассказал, что Числов предпочитал мужчин, но не афишировал этого. Актёр давно знал о своей болезни, но лечиться отказывался, боясь огласки.

Он умирал от СПИДа, и это сейчас умалчивают. Многие СМИ пишут, что он умер от алкоголизма, но это не так, — сказал режиссёр.

Как заразился Числов, его друг не знает. Но ему известно, что актёр всё время звал в гости разных людей, в том числе и малознакомых. Кто-то просто весело проводил у него время, кто-то даже оставался жить. А посиделки могли затягиваться на недели.

Но после смерти Числова о нём вспомнили не из-за трагического ухода, а из-за его квартиры в Алтуфьево. Ещё при жизни жильё было отписано актёром на племянницу, она позже выкупила у него квартиру. Сейчас же бабушка судится с внучкой за квадратные метры, пытаясь отдать их её же брату.

Ранее NEWS, ru сообщал, что похороны актёра Александра Числова состоялись на подмосковном Николо-Архангельском кладбище. Он умер от пневмонии в реанимации московской больницы в возрасте 54 лет.