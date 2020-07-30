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Друг Александра Числова рассказал, от чего на самом деле умер актёр 

News.ru 3 часа назад
Друг раскрыл истинную причину смерти Числова
Фото: РИА Новости
Актёр Александр Числов на самом деле умер от СПИДа. Об этом рассказал его друг и коллега режиссёр Хусейн Эркенов.
Эркенов много снимал Числова в своих фильмах и решил поставить точку в многочисленных версиях ухода актёра из жизни. Числов умер в прошлом году в возрасте 54 лет, предполагалось, что причина его смерти — алкоголь или пневмония, пишет «Собеседник».
Эркенов также рассказал, что Числов предпочитал мужчин, но не афишировал этого. Актёр давно знал о своей болезни, но лечиться отказывался, боясь огласки.

Он умирал от СПИДа, и это сейчас умалчивают. Многие СМИ пишут, что он умер от алкоголизма, но это не так, — сказал режиссёр.

Как заразился Числов, его друг не знает. Но ему известно, что актёр всё время звал в гости разных людей, в том числе и малознакомых. Кто-то просто весело проводил у него время, кто-то даже оставался жить. А посиделки могли затягиваться на недели.
Но после смерти Числова о нём вспомнили не из-за трагического ухода, а из-за его квартиры в Алтуфьево. Ещё при жизни жильё было отписано актёром на племянницу, она позже выкупила у него квартиру. Сейчас же бабушка судится с внучкой за квадратные метры, пытаясь отдать их её же брату.
Ранее NEWS, ru сообщал, что похороны актёра Александра Числова состоялись на подмосковном Николо-Архангельском кладбище. Он умер от пневмонии в реанимации московской больницы в возрасте 54 лет.
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Комментарии 5
Общество , Хусейн Эркенов , Александр Числов , ИД "Собеседник"
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