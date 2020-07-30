В деле сестер Хачатурян появились новые подробности. В суде были опубликованы переписки девушек, на которых они рассказывают своим знакомым об угрозах и насилии со стороны своего отца. Подробности взаимоотношений в этой семье действительно жуткие. Сестры рассказывали своим подругам о 40-минутных избиениях, о том, что отец мог спокойно "тыкать" в них ножом и приставлять пистолет к голове их матери. Младшая из сестер, Мария, рассказала приятельнице, как родитель брызгал в них перцовым баллончиком и требовал вступить с ним в половую связь в обмен на «прощение». Хачатурян постоянно показывал дочерям свои связи с представителями силовых структур и угрожал им убийством, поэтому обратиться в правоохранительные органы или сбежать они не пытались.
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество , Видео , Сестры Хачатурян , МВД
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