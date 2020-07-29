Турция огорчила россиян ценами 

По ее словам, сейчас стоимость туров сопоставима или чуть выше уровня прошлого года, хотя неделю назад цены были ниже прошлогодних.

«Если буквально несколько дней назад стоимость отдыха с заездами 10 августа в Анталье или Аланье была сопоставима с прошлым годом, и даже чуть ниже, то с ростом спроса, с увеличением количества бронирований совершенно очевидно, что цены меняются, они растут», — заявила она.

Так, в среднем и дорогом сегментах уровень цен на сегодняшний день на 10% выше прошлогоднего. Согласно прогнозам Ломидзе, цены будут расти и дальше, если спрос на бронирования в Турции сохранится на нынешнем уровне или будет расти.

Она отметила, что наиболее популярными у туристов являются туры на 7-10 ночей в четырехзвездочные отели.

Как ранее сообщал «Рамблер», с 1 августа Россия на взаимной основе возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. С 1 августа будут возобновлены полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа в курортные турецкие города — Анталию, Бодрум и Даламан.