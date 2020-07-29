Эрмитаж удвоит количество сеансов с 1 августа 

Дирекция Государственного Эрмитажа увеличит вдвое количество сеансов и снова предоставит бесплатный вход в музей детям до 7 лет, передает ТАСС со ссылкой на обращение к посетителям гендиректора музея Михаила Пиотровского

По словам Пиотровского, было посчитано, количество посетителей, проходящих через залы, и решено, что количество сеансов может быть увеличено. Людей будут впускать в музей каждые полчаса. "Мы посчитали деньги и обнаружили, что мы можем себе позволить бесплатно принимать детей до 7 лет. Таким образом, с 1 августа дети до 7 лет смогут бесплатно посещать все наши маршруты, которые не предполагают экскурсионного обслуживания", — сказал он.

Пиотровский добавил, что с 1 августа будут открыты для экскурсионного посещения фондохранилище в "Старой деревне", Меншиковский дворец, Зимний дворец Петра и Музей Фарфорового завода, а не только главный музейный комплекс на Дворцовой набережной и Главный штаб.

Эрмитаж снова стал принимать посетителей 15 июля после перерыва, связанного с санитарными ограничениями из-за пандемии коронавируса.