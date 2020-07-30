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Двенадцать советов для переболевших коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Двенадцать советов для переболевших коронавирусом
Фото: ТАСС
Информация о COVID. Личный опыт и все такое. Ну что же, первая неделя после карантина. Надо сказать, что неделя выдалась куда сложнее, чем я думал. Утренняя сатурация — всегда 99. Температура — всегда пониженная с утра.
Проблемы — после месяца (полмесяца — болезнь, полмесяца — карантин) произошло ослабление и некоторая атрофия мускулов. Особенно на ногах. С моим весом — большая проблема для стандартной, регулярной ходьбы.
В первый же день после карантина по работе пришлось быстро и много ходить. Десять километров. Сейчас, полагаю, вряд ли я способен пройти и пять. Ноги болят. Ноги болят, а мускулы потребляют больше кислорода.
Плюс, мышцы, не привыкшие к нагрузкам, несколько офигели от такого обращения, поэтому к вечеру после ходьбы всегда повышается температура. И если раньше я этого повышения не замечал, а то его и не было вовсе, то сейчас фиксирую регулярно к вечеру 37. Таблетки не пью, смотрю — такая же проблема у многих других перенесших болезнь (как легко, так и тяжело).
Что еще? Еще дыхалка. Для ходьбы она нормальна. Для ходьбы и разговора — уже недостаточна. Для быстрой ходьбы — тоже. Еще? Сердце. Следить за ним, пить кроворазжижающие, кардиомагнил (понятно, не в конских дозах). В общем, быть внимательным к нему.
Из советов по личному опыту — избегать особых нагрузок. Не нужны вам эти десять километров. Ходите по пять, если вам по работе только не приперло. И ходите медленно. Все медленно, все постепенно. Голова. Так как у меня был напряг — голова, конечно, болела — ведь, ей недоставало кислорода. Это нормально.
Но надо сделать вывод для других — оптимально днем прикорнуть на часок. Восполнить силы и добить кислород до максимума без движения. Но не лежать, а именно что спать. Ведь, когда лежишь — с кислородом не все так козырно, как мы думаем — в зависимости от позы и кровь в голову идет меньше, и все остальное. В общем, не лежать, а спать.
Ну и, естественно, свежий воздух — как можно больше, но в пределах разумного. Без фанатизма. Таким образом, выводы следующие.
1. Все делать постепенно.
2. Настроиться на долгое восстановление.
3. Не падать духом.
4. Никаких тяжелых нагрузок.
5. Не допускать болей в мышцах.
6. Все нагрузки увеличивать очень медленно.
7. Находиться в непроветриваемом помещении как можно меньше.
8. На улице постараться пребывать хотя бы часа 4.
9. Пить витаминчики.
10. Пить кроворазжижающее.
11. Слушать сердечко.
12. Контролировать дыхалку.
Думаю, сходить к врачу. Сегодня сдам кровь, а на следующей неделе — к врачу, который занимается легкими и сердцем. Ну так, на всякий случай. А то мало ли.
В общем, учитывая, что у меня было тяжелое течение, следует сказать, что все в целом не так плохо, как могло быть. Но и не так хорошо, как я бы хотел.
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