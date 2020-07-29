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Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, вновь выходит замуж 

РИА Новости 25 минут назад
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, в сентябре выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.

"Сейчас идет активная подготовка, надеюсь вирус нам не помещает", — написала она.

Большинство пользователей поздравили Маргариту с предстоящим торжеством. Однако нашлись и те, кто обвинило россиянку в попытке "пропиариться".
Как отметила Грачева в комментарии "360", подобные высказывания не задевают ее.

"Хейтеры реагируют на все, обсуждают каждое действие. Я к этому отношусь спокойно, понимаю, что у меня есть какая-то публичность. Просто их игнорирую", — сказала она.

Маргарита не стала раскрывать журналистам детали свадьбы. По ее словам, если в будущем ей захочется поделиться с общественностью подробностями из личной жизни, она сделает это.
В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности супруг отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Грачева с этим решением не согласилась. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез.
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Комментарии 15
Общество , Видео , Маргарита Грачева , ФСИН , Серпухов
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