Назван способ моментального уничтожения коронавируса

Коронавирусная инфекция не размножается в морской или пресной воде, но может сохраняться там, однако моментально уничтажается кипячением. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина, передает телеканал "Россия-24".

По ее словам, это стало известно после того, как в московском научном центре "Вектор" специалисты провели исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды.

Попова отметила, что COVID-19 также не устойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы.