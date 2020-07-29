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В Роспотребнадзоре назвали способ моментального уничтожения коронавируса 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Назван способ моментального уничтожения коронавируса
Фото: ТАСС
Коронавирусная инфекция не размножается в морской или пресной воде, но может сохраняться там, однако моментально уничтажается кипячением. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина, передает телеканал "Россия-24".
По ее словам, это стало известно после того, как в московском научном центре "Вектор" специалисты провели исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды.
Попова отметила, что COVID-19 также не устойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы.
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Общество , Роспотребнадзор
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