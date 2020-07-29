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Стала известна цена российской вакцины от коронавируса 

News.ru 1 час назад
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, какой будет стоимость вакцинирования от коронавируса российскими препаратами.

Думаю, это будет меньшая сумма, чем анонсируется в США и странах Европы. Цена будет сопоставима с ценой вакцинации от гриппа. В пределах 150-200 рублей за дозу. От коронавируса дважды нужно прививаться, поэтому необходимо умножить на два, — сообщил радио Sputnik эксперт.

Он добавил, что цены на продукцию разных производителей могут немного разниться, так как они складываются из стоимости разработки, работы научного коллектива, клинических исследований, административных процедур по допуску препарата на рынок, а также себестоимости производства. Из этих составляющих и формируется цена, плюс определённая маржа участников этой системы, операторов дистрибьюторских компаний.

Но это будет контролироваться. Скорее всего, основной объём препарата будет проходить через госзакупки, поэтому возможности космически задрать цену не будет, — сказал Беспалов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине.
Также стало известно, что американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавируса на уровне $50–60. Такие расценки будут действовать для США и других стран, где наблюдается «высокий уровень дохода». Но, по мнению экспертов, Moderna, скорее всего, будет вынуждена сбросить цену, поскольку сразу назвала цифры, которые выше, чем у компаний Pfizer и BioNTech. Они заключили с Белым домом соглашение о продаже до 600 млн доз разрабатываемой ими вакцины против COVID-19. При этом их доза препарата обойдётся всего в $19,5, писал NEWS.ru.
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Комментарии 3
Общество , Видео , Николай Беспалов , Анна Попова , Михаил Мурашко , Роспотребнадзор , Pfizer , ИА Sputnik , США
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