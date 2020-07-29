Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, какой будет стоимость вакцинирования от коронавируса российскими препаратами.

Думаю, это будет меньшая сумма, чем анонсируется в США и странах Европы. Цена будет сопоставима с ценой вакцинации от гриппа. В пределах 150-200 рублей за дозу. От коронавируса дважды нужно прививаться, поэтому необходимо умножить на два, — сообщил радио Sputnik эксперт.

Он добавил, что цены на продукцию разных производителей могут немного разниться, так как они складываются из стоимости разработки, работы научного коллектива, клинических исследований, административных процедур по допуску препарата на рынок, а также себестоимости производства. Из этих составляющих и формируется цена, плюс определённая маржа участников этой системы, операторов дистрибьюторских компаний.

Но это будет контролироваться. Скорее всего, основной объём препарата будет проходить через госзакупки, поэтому возможности космически задрать цену не будет, — сказал Беспалов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине.