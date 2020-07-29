Попова предупредила россиян о новом вирусе

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в этом году россиян ожидают новые вирусы гриппа, вакцинация от которых ранее не проводилась. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, такое заявление Попова сделала на совещании у президента России по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
«Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне», — подчеркнула она.
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что вакцина от гриппа будет поставляться в регионы с 31 августа и в этом году необходимо привить «не менее 60 процентов населения».
«Из числа входящих в группу риска — это должно быть порядка 75 процентов», — заявила она.
«Рамблер» писал, что ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин призвал чиновников сделать все, чтобы избежать повторного режима коронавирусных ограничений. При этом, по словам главы государства, снимать уже введенные из-за COVID-19 ограничения необходимо осторожно.