Попова предупредила россиян о новом вирусе

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По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в этом году россиян ожидают новые вирусы гриппа, вакцинация от которых ранее не проводилась. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, такое заявление Попова сделала на совещании у президента России по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне», — подчеркнула она.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что вакцина от гриппа будет поставляться в регионы с 31 августа и в этом году необходимо привить «не менее 60 процентов населения».

«Из числа входящих в группу риска — это должно быть порядка 75 процентов», — заявила она.