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Россиян предупредили о новом типе гриппа 

Алиса Селезнёва и ещё 2 1 час назад
Попова предупредила россиян о новом вирусе
Фото: РИА Новости
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в этом году россиян ожидают новые вирусы гриппа, вакцинация от которых ранее не проводилась. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, такое заявление Попова сделала на совещании у президента России по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне», — подчеркнула она.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что вакцина от гриппа будет поставляться в регионы с 31 августа и в этом году необходимо привить «не менее 60 процентов населения».

«Из числа входящих в группу риска — это должно быть порядка 75 процентов», — заявила она.

«Рамблер» писал, что ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин призвал чиновников сделать все, чтобы избежать повторного режима коронавирусных ограничений. При этом, по словам главы государства, снимать уже введенные из-за COVID-19 ограничения необходимо осторожно.
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Общество , Татьяна Голикова , Владимир Путин
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