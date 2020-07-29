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«Самолеты пусть летают, но без нас» 

Павел Тиунов 35 минут назад
«Пусть летают, но без нас»: Онищенко выступил против заграницы
Фото: РИА Новости
Возвращаться к нормальной жизни после эпидемии коронавируса следует в привычной среде, поэтому от зарубежных поездок пока лучше всего воздержаться, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Вместо Турции он предложил российским туристам рассмотреть поездки в Подмосковье.
Медик подчеркнул, что отдых в Московской области в ряде случаев окажется значительно полезнее, чем, например, путевка на море. Онищенко отметил, что по возвращению на родину россиян ждет дополнительный стресс, поскольку лето уже на исходе.

«Надо воздержаться от поездки в Турцию. Необходимо втянутся в привычный ритм жизни. Лучше съездить в Подмосковье», — заявил экс-главный санитарный врач РФ.

Поездки за границу, по его словам, в сложившейся ситуации могут быть оправданы деловой необходимостью. В пример Онищенко привел Францию, которая на данный момент запретила полеты в 17 стран, в том числе Турцию.

«Самолеты пусть летают, но без нас», — резюмировал медик.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Геннадий Онищенко назвал сроки второй волны коронавируса в России. По его словам, разгул инфекции с большой долей вероятности произойдет осенью. При этом он отметил, что это не должно привести к введению очередных ограничительных мер, поскольку к этому времени в стране сформируется большая прослойка людей с иммунитетом к COVID-19.
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Общество , Геннадий Онищенко , Эхо Москвы , Турция
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