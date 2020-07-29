«Не думал, что доживу»: Соловьев о коронавирусных фейках

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США, Американское общество ведет себя на манер советского во времена позднего социализма, когда во всех бедах винили Центральное разведывательное управление ( ЦРУ заявил газете «Взгляд» телеведущий Владимир Соловьев . Так журналист отреагировал на публикации в американских СМИ, в которых экс-сотрудников российского Главного разведывательного управления ( ГРУ ) обвинили в распространении фейков о коронавирусе.

Ранее, как сообщал «Рамблер», агентство Associated Press и издание The New York Times сообщили, что два бывших агента ГРУ Александр Старунский и Денис Тюрин в интернете распространяли дезинформацию о коронавирусе.

В частности, американские журналисты подчеркнули, что россияне якобы утверждали, что инфекция была выведена искусственно в одной из лабораторий США.

«Не думал, что доживу до момента, когда американское общество будет так похоже на поздний социализм», — прокомментировал публикации Владимир Соловьев.