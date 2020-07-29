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«Не думал, что доживу до этого»: Соловьев высмеял США 

Павел Тиунов 16 минут назад
«Не думал, что доживу»: Соловьев о коронавирусных фейках
Фото: РИА Новости
Американское общество ведет себя на манер советского во времена позднего социализма, когда во всех бедах винили Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, заявил газете «Взгляд» телеведущий Владимир Соловьев. Так журналист отреагировал на публикации в американских СМИ, в которых экс-сотрудников российского Главного разведывательного управления (ГРУ) обвинили в распространении фейков о коронавирусе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», агентство Associated Press и издание The New York Times сообщили, что два бывших агента ГРУ Александр Старунский и Денис Тюрин в интернете распространяли дезинформацию о коронавирусе.
В частности, американские журналисты подчеркнули, что россияне якобы утверждали, что инфекция была выведена искусственно в одной из лабораторий США.

«Не думал, что доживу до момента, когда американское общество будет так похоже на поздний социализм», — прокомментировал публикации Владимир Соловьев.

Он отметил, что американские журналисты склонны сегодня во всем винить ГРУ, как когда-то советские искали причину бед в ЦРУ. Он назвал публикации «смешными», поскольку в некоторых случаях информацию, распространение которой приписывается россиянам, открыто оглашает президент страны Дональд Трамп.
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Общество , Денис Тюрин , Владимир Соловьев , Дональд Трамп , ГРУ , ЦРУ , Associated Press , Деловая газета "Взгляд" , США
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