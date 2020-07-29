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Макаревич составил список тех, «кто и перед кем должен преклонить колено» 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич составил «примерный список тех, кто и перед кем срочно должен преклонить колено».
Так, по его словам, египтянами следует извиниться перед евреями. «Лучше бы, конечно, весь мир, ну да ладно», — добавил по этому поводу артист в Facebook.
Также, пишет он, испанцы должны «преклонить колено» перед индейцами, англичане — перед жителями Индии, французы — перед жителями Африки, потомки помещиков — перед потомками крепостных, потомки революционеров — перед потомками помещиков, поляков — перед украинцами, японцы — перед китайцами.
Кроме того, турки, считает Макаревич должны извиниться перед армянами, потомки Орды — перед потомками Русских княжеств, потомки воинства Ивана Грозного — перед жителями Казани, потомки ордена Алой Розы — перед потомками Белой, и наоборот, а потомки короткоухих жителей острова Пасхи перед потомками длинноухих.

«Список далеко не полный, но общий вектор ясен, верно?», — добавил артист.

Ранее Макаревич рассказал, что его раздражает и что радует в России.
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Общество , Видео , Андрей Макаревич , Иван Грозный
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