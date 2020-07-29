Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич составил «примерный список тех, кто и перед кем срочно должен преклонить колено».

Так, по его словам, египтянами следует извиниться перед евреями. «Лучше бы, конечно, весь мир, ну да ладно», — добавил по этому поводу артист в Facebook.

Также, пишет он, испанцы должны «преклонить колено» перед индейцами, англичане — перед жителями Индии, французы — перед жителями Африки, потомки помещиков — перед потомками крепостных, потомки революционеров — перед потомками помещиков, поляков — перед украинцами, японцы — перед китайцами.

Кроме того, турки, считает Макаревич должны извиниться перед армянами, потомки Орды — перед потомками Русских княжеств, потомки воинства Ивана Грозного — перед жителями Казани, потомки ордена Алой Розы — перед потомками Белой, и наоборот, а потомки короткоухих жителей острова Пасхи перед потомками длинноухих.

«Список далеко не полный, но общий вектор ясен, верно?», — добавил артист.

Ранее Макаревич рассказал, что его раздражает и что радует в России.