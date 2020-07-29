«Бесплатно только море»: как россиян разводят в Сочи 

Корреспондент «Аргументов и фактов» Надежда Уварова рассказала , как россиян обманывают сочинские торговцы и уличные гиды. По ее словам, купленные на базе специи местные выдают за продукцию собственного изготовления, а «порошковое разведенное пойло» — за домашнее вино.

"Бесплатно только море", — отмечает автор статьи.

Продавец кавказских специй и соусов Любовь показала журналистке, что все местные предлагают абсолютно одинаковые банки с соусами, аджикой и разносолами.

«Вам сейчас каждый торговец будет рассказывать, что сам все делает из чистых и спелых овощей и фруктов со своего огорода. А ничего, что все эти пряности одинаковые? Как такое может быть? Конечно же, мы все закупаемся оптом в нескольких местах, а потом просто перепродаем», — отметила она.

Свекр Любови добавил, что все местные продают вино в одинаковых бутылках, даже с крышками одного цвета.

«То, что продается, лично я пить не буду. Лучше в магазине куплю обычного коньяка заводского», — отметил он.

Другой способ обмана — экскурсии. Многие туристы не знают, что экскурсию выгоднее приобрести у туроператора, чем у уличного гида. Экскурсия на Красную Поляну у туроператора стоит менее двух тысяч рублей, а человек с улицы попросит 500 рублей, не предупредив, что позже придется выложить еще 1700 и отстоять в очереди.

«Есть экскурсия «33 водопада». Мы между собой смеемся, что есть 33 цены на эту поездку. На улице вам расскажут, что предложат бесплатную дегустацию вин и меда, якобы это бонус поездки. На самом деле — обязательный элемент программы», — рассказала Алла, гид одного из туроператоров.

Как сообщал «Рамблер», ранее автор «Московского комсомольца» Светлана Цикулина рассказала , что после начала туристического сезона в Крыму местный бизнес резко поднял цены, причем качество товаров и услуг часто отличалось от заявленного.

Стоимость горячей кукурузы у пляжных торговцев с 25 июня подскочила с 50 до 75-100 рублей за штуку, пирожки и хачапури выросли в цене с 80 до 150 рублей, а маленький стаканчик крошечных креветок начали продавать по 250 рублей. В местных кафе и ресторанах цены в июле выросли на 20-30 процентов.