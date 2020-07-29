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На россиян с неба свалились трусы и лифчики 

Павел Тиунов 19 минут назад
На россиян с неба свалились трусы и лифчики
Фото: ТАСС
В Подмосковье прошел необычный «дождь» — из трусов и лифчиков, сообщает «Москва24». Позже оказалось, что предметы нижнего белья с воздушного шара сбросили блогеры.
Инцидент произошел в деревне Самотовино Сергиево-Посадского городского округа. Трусы и бюстгальтеры свалились с неба прямо на детскую площадку. Находившиеся на ней в этот момент дети начали примерять предметы взрослой одежды.
Журналисты отметили, что белье оказалось новым, не ношенным. Впоследствии выяснилось, что исподнее с воздушного шара на землю выбросили блогеры, которые снимали видеоролик. Однако смысл акции пока до сих пор не известен.
В декабре прошлого года, как сообщал «Рамблер», столичный блогер сбросил джип Мерседес Гелендваген с вертолета. Для этого мужчина отправился в карельский аэропорт «Пески», где его просьбу согласились выполнить за 250 тысяч рублей. В результате к внешней подвеске вертолета прикрепили внедорожник, а затем машину сбросили на землю с высоты в 300 метров. Останки автомобиля впоследствии собрал трактор и отвез на металлолом. Отмечалось, что блогер пошел на необычный поступок, проиграв спор.
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Общество , Москва24 , Московская область
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