Раскрыто «пророчество Ванги» о судьбе России в 2020-м

Ванга якобы предсказала в свое время, что 2020 год станет для России особенным периодом. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в интернете.

В приписываемом болгарской ясновидящей пророчестве, которое опубликовал ресурс comandir.com, говорится, что 2020-й будет переломным годом, произошедшие в ходе него события обеспечат перемены к лучшему в стране. Россия сможет увеличить свои богатства, отмечается в процитированной публикации.

Также, как утверждается, Ванга спрогнозировала в 1970-х годах, что во главе страны в будущем встанет «великий Владимир». Этот человек возродит религиозные традиции. Государство в период пребывания у власти правителя усилится, уровень жизни населения станет выше.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили предсказание астролога Михаила Левина на «судьбоносный» для России 2020 год.