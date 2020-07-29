Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выложено «пророчество Ванги» о переломном для России 2020-м и «великом Владимире» 

Аргументы Недели 46 минут назад
Раскрыто «пророчество Ванги» о судьбе России в 2020-м
Фото: РИА Новости
Ванга якобы предсказала в свое время, что 2020 год станет для России особенным периодом. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в интернете.
В приписываемом болгарской ясновидящей пророчестве, которое опубликовал ресурс comandir.com, говорится, что 2020-й будет переломным годом, произошедшие в ходе него события обеспечат перемены к лучшему в стране. Россия сможет увеличить свои богатства, отмечается в процитированной публикации.
Также, как утверждается, Ванга спрогнозировала в 1970-х годах, что во главе страны в будущем встанет «великий Владимир». Этот человек возродит религиозные традиции. Государство в период пребывания у власти правителя усилится, уровень жизни населения станет выше.
Ранее сообщалось, что в сеть выложили предсказание астролога Михаила Левина на «судьбоносный» для России 2020 год.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Аргументы Недели: последние новости
Опубликовано «предсказание Ванги» о массовом голоде после пандемии коронавируса Опубликовано «предсказание Ванги» о массовом голоде после пандемии коронавируса Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию, иначе по возвращении неизбежен коллективный стресс Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию, иначе по возвращении неизбежен коллективный стресс Скульптор рассказал о модернизации памятника на могиле Высоцкого Скульптор рассказал о модернизации памятника на могиле Высоцкого
Общество , Михаил Левин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
Россиянам назвали главную опасность в Турции
Россиянам назвали главную опасность в Турции
Видео
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
00:52
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
Общество Новости Москвы
Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео
00:57
Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео
Происшествия
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
01:35
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
Общество
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
00:34
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
Армия
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
03:32
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
Происшествия
Появилось видео начала строительства реактора ITER
02:44
Появилось видео начала строительства реактора ITER
Наука и техника
Школьница осквернила памятник и попала на видео
03:16
Школьница осквернила памятник и попала на видео
Происшествия
Прикуривший в храме подросток попал на видео
01:19
Прикуривший в храме подросток попал на видео
Происшествия
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение