Названы условия получения выплат за туры по России

«Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны», — говорится в сообщении Ростуризма, передает ТАСС.