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Больные коронавирусом раскрыли, почему эпидемия не заканчивается 

Ura.Ru 37 минут назад
Больные коронавирусом раскрыли причину эпидемии
Фото: © URA.RU
Эпидемия коронавируса в России не прекращается, так как люди ведут себя безответственно и не соблюдают меры предосторожности. Таким мнением с журналистами поделились больные COVID-19, проходящие лечение в Иркутской городской клинической больнице №1.
По словам одной из пациенток, она везде надевала маску, соблюдала правила гигиены и старалась не посещать места с большим скоплением людей, однако все же заразилась коронавирусом.

«Я думаю, что это общественный транспорт… Люди ведут себя крайне безответственно. И вот результат — госпиталь переполнен», — приводит ее слова «Российская газета».

Другой пациент с COVID-19 также отметил, что соблюдал режим самоизоляции. Однако его пришлось нарушить из-за того, что заболела теща. Пока мужчина возил родственницу по больницам, заразился сам вместе с женой. Его сосед по палате отметил, что не верил в существование коронавируса, поэтому не носил маску и заболел.
Ранее специалисты из Хуачжунского университета науки и технологий выяснили, что вероятность смерти от коронавируса возрастает в несколько раз, если у человека высокий уровень сахара в крови. По их наблюдениям, из-за такого недуга формируются тромбы, пишет портал «Дни.ру».
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Общество , Социология , "Российская газета"
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