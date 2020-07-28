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«Такого бардака, как у нас, нет нигде»: Симоньян шокировала заявлением 

Вероника Полынина 23 минуты назад
«Такого бардака, как у нас, нет нигде»: Симоньян удивила заявлением
Фото: РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о «бардаке» в российском информационном пространстве.

«Я тебе просто сертифицированно заявляю, такого хаоса, бардака и анархии в информационной сфере, как есть у нас, нет в мире нигде», — заявила она в интервью Тине Канделаки на «Радио КП».

Симоньян считает, что в мире уже давно идет гибридная война, в которой Россия проигрывает, поскольку ее условные «почта и телеграф» давно захвачены.

«Мы не имеем ни малейшей возможности обезопасить свое информационное пространство. Люди, которые у нас занимаются этими вопросами, либо в этом не понимают вообще, либо искренне считают, что все отлично, и не надо нам, как в Китае, а надо нам, не знаю, как где», — заявила Симоньян.

По ее словам, в мире считают, «что у нас здесь диктатура», а на самом деле Россия «абсолютно профукала свою собственную информационную безопасность».

«Потому что, когда этим надо было заниматься, у нас у власти были люди, которые всё это с удовольствием и радостно просто сдавали. А когда к власти пришли люди, которые видят мир по-другому, видят мир действительно таким, какой он есть, а не через розовые очки, было уже поздно», — считает главред RT.

Как сообщал «Рамблер», ранее Маргарита Симоньян прокомментировала обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана. Симоньян выступила с обращением к армянской власти, в котором обвинила официальный Ереван в неблагодарности и последовательной антироссийской политике. В частности, Симоньян заявила, что власти Армении не признали Крым, посадили «неизменного союзника России» бывшего президента страны Роберта Кочаряна, а также «наводнили Армению антироссийскими НКО».
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Общество , Тина Канделаки , Роберт Кочарян , Маргарита Симоньян
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