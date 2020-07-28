«Такого бардака, как у нас, нет нигде»: Симоньян удивила заявлением

«Потому что, когда этим надо было заниматься, у нас у власти были люди, которые всё это с удовольствием и радостно просто сдавали. А когда к власти пришли люди, которые видят мир по-другому, видят мир действительно таким, какой он есть, а не через розовые очки, было уже поздно», — считает главред RT.