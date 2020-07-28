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Онищенко считает, что второй волны коронавируса в России не будет 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Онищенко рассказал россиянам о второй волне коронавируса
Фото: соцсети
Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что повторной вспышки заражения коронавирусной инфекцией в России не будет. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"О новом эпидемическом развитии или пандемическом развитии коронавируса говорят — этого не будет, — сказал он. — Коронавирус не такой мобильный с точки зрения прорыва популяционного иммунитета".

Онищенко добавил, что необходимость тотальной вакцинации россиян отсутствует.

"А вот от гриппа нам привиться надо. Каждый год новый он у нас, и вакцину мы делаем против нового гриппа", — сказал он.

В России появятся лучшие тесты на коронавирус
Ранее бывший главный санитарный врач сообщил агентству, что коронавирус может циркулировать внутри России предстоящей осенью и зимой наряду с прочими возбудителями острых респираторных заболеваний, но не более того, так как высокий популяционный иммунитет уже сформирован.
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Общество , Другое , Геннадий Онищенко , Госдума , РАН , Эхо Москвы
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