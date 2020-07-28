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В России издадут учебники на 15 языках народов Севера 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
В России издадут учебники на 15 языках народов Севера
Фото: РИА Новости
В рамках государственной программы развития Арктики будет выпущено около 12 тысяч учебников на 15 языках народов Севера, пишет The Arctic со ссылкой на министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.
Речь идет о книгах по арктиковедению для разных школьных классов. Министр уточнил, что переводы на 15 языков будут доступны для понимания всем детям кочевников, живущих в Арктической зоне.
Согласно подпрограмме, регионы также получат субсидии на организацию оздоровления для 120 тысяч школьников в летний период.
В январе президент России Владимир Путин распорядился организовать подготовку учителей литературы и языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Обучение педагогов пройдет на базе Института народов Севера (ИНС)
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Общество , Владимир Путин
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