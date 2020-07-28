В России издадут учебники на 15 языках народов Севера 

В рамках государственной программы развития Арктики будет выпущено около 12 тысяч учебников на 15 языках народов Севера, пишет The Arctic со ссылкой на министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Речь идет о книгах по арктиковедению для разных школьных классов. Министр уточнил, что переводы на 15 языков будут доступны для понимания всем детям кочевников, живущих в Арктической зоне.

Согласно подпрограмме, регионы также получат субсидии на организацию оздоровления для 120 тысяч школьников в летний период.

В январе президент России Владимир Путин распорядился организовать подготовку учителей литературы и языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Обучение педагогов пройдет на базе Института народов Севера (ИНС)