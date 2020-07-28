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Аксенов: угрозы дефицита воды для большинства районов Крыма нет 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Угроза дефицита воды: в Крыму дали ответ
Фото: РИА Новости
Угрозы дефицита воды для большинства районов Республики Крым нет, заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Вчера был приход 155 тыс. кубометров в три водохранилища при том, что Симферополь потребляет 160 тыс. в сутки. Смотрим за ситуацией, она развивается. Другим регионам (районам Крыма — прим. ТАСС) пока такой угрозы никакой нет", — сказал Аксенов.

Он отметил, что сейчас на полуострове благоприятная — пасмурная и дождливая — погода. Однако в будущем необходимо искать новые источники водоснабжения.

"Конечно, вопрос не решен с орошением и мелиорацией, почему и говорим, что 800 млн кубометров, которые поступали по Северо-Крымскому каналу, заменить пока нет возможности. Но Крым и до Северо-Крымского канала живо развивался. И нам надо включить мозги — время прошло, технологии позволяют найти выход", — уверен Аксенов.

Проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму существуют с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников полуострова. Текущий год выдался очень засушливым, и поднимается вопрос о возможном дефиците воды.
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Общество , Сергей Аксенов , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Симферополь
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