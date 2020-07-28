Российская школьница показала средний палец бюсту Героя СССР 

Девочка опубликовала в соцсетях несколько фотографий, на одной из которых она сидит на шее у Героя СССР, а на другой показывает ему в лицо средний палец.

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Интернет-пользователи подвергли подростка резкой критике, после которой за девочку пришлось заступиться свердловскому детскому омбудсмену Игорю Морокову

Он призвал прекратить травлю ребенка и вспомнить себя в подростковом возрасте.

«Угробить ребёнка очень просто, а ему ещё жить. Да, надо покаяться, но об этом должен сказать взрослый, которому ребёнок доверят, а не сидящие на диванах эксперты в области воспитания», — заявил Мороков.

Сама школьница признала в соцсетях, что допустила «грубую ошибку» и уже осознала свое поведение.

Как сообщал «Рамблер», ранее студентку из Брянска оштрафовали на 30 тысяч рублей за танец на фоне памятника погибшим во время Великой Отечественной войны. Суд счел танец проявлением неуважения к власти и обществу.